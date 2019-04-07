شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يوقع اتفاقية لتنظيم اجتماعات الدورة الثانية للجنة الفنية للنقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع اليوم الأحد، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة أمانى أبو زيد مفوض الاتحاد الإفريقى للبنية التحتية والطاقة اتفاقية البلد المضيف لتنظيم اجتماعات الدورة العادية الثانية للجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية العابرة للقارات والطاقة والسياحة (STC-TTIIET) المقرر عقدها خلال الفترة من 14 إلى 18 أبريل 2019 بالقاهرة، تحت عنوان "تطوير البنية التحتية الذكية لتعزيز التكامل والتكامل القارى فى إفريقيا".

وأوضح الدكتور شاكر، أن استضافة مصر لاجتماعات الدورة العادية الثانية للجنة الفنية سيكون فرصة عظيمة لمصر لأنه يعكس الدور القيادى الذى لعبته البلاد وما زالت تلعبه فى تطوير البنية التحتية فى إفريقيا التى تعد على قمة أجندة الاتحاد الإفريقى.

وأكد شاكر أن اجتماعات الدورة العادية الثانية للجنة تهدف إلى مناقشة خطط العمل على مستوى القارة الإفريقية فى مجال البنية التحتية والنقل والطاقة والسياحة، وتعزيز الحوار عبر القطاعات من أجل وضع استراتيجيات شاملة للتنمية فى القارة فيما يخص تلك القطاعات.

هذا بالإضافة إلى تقييم ما تم عمله خلال الفترة الماضية، والمشروعات خلال الفترة القادمة، وتقديم توصيات بمبادرات محددة (برامج خاصة، سياسات، أطر تنظيمية وهيكلية) ليتم تقديمها واعتمادها من قمة الاتحاد الإفريقى لرؤساء الدول والحكومات ، واعتماد خطة عمل اللجنة عن الفترة 2019-2021.

وأعربت الدكتورة أمانى أبو زيد، مفوض الاتحاد الإفريقى للبنية التحتية والطاقة عن امتنانها للحكومة المصرية وأشادت بالتعاون المثمر والبناء بين مصر والمفوضية طوال العملية التحضيرية للاجتماعات مما يؤكد على رغبة مصر القوية فى الإندماج الإقليمى فى مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة والسياحة بالقارة السمراء.

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كما أشادت بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات وكذلك بالإنجازات التى نجح القطاع فى تحقيقها خلال فترة وجيزة.

وأوضحت أن الاتفاق الذى تم توقّيعه اليوم يمهد الطريق لتطوير النقل والبنية التحتية للطاقة وكذلك السياحة لتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الإفريقى لعام 2063.

ويتم تنظيم الدورة العادية الثانية للجنة الفنية المتخصصة في النقل والبنية التحتية عبر القارات والأقاليم والطاقة والسياحة (STC-TTIIET) بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي AUC، وكالة الاتحاد الافريقي للتنمية AUDA(النيباد سابقاً)، بنك التنمية الأفريقيAfDB، لجنة للأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا UNECA

ومن المنتظر أن يشارك فى الاجتماع أن أكثر من 500 مشارك بما في ذلك الوزراء المسؤولين عن النقل (أي النقل الجوي والجوي والسكك الحديدية والنقل البحري) وقطاعات الطاقة والسياحة ومجموعات الخبراء من المجتمعات الاقتصادية الإقليمية (RECs) وبنوك التنمية الإقليمية والمؤسسات المالية و المنظمات القارية المتخصصة ، المنظمات الدولية ، الأوساط الأكاديمية ، الأعمال والمجتمع المدني من جميع أنحاء القارة.