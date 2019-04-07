شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادى الجديد يستعرض المشروعات التنموية بالمحافظة بحضور وزير التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، المشروعات التنموية بالمحافظة خلال استقبال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقة اللواء شريف الباسيلى، رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين فى ديوان عام المحافظة.

جاء ذلك على هامش جولة تفقدية للوزير على إحدى صوامع تخزين الأقماح التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين كما سيقوم الوزير بجولة على الأسواق وزيارة إحدى فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة للتأكد من توافر السلع الغذائية ومعرض للسلع الغذائية وبيع اللحوم، ومجمع تمور.