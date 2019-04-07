وزير الداخلية يكلف بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الهجوم على ميكروباص شرطة النزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قال مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية إن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، كلف اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بسرعة تشكيل فريق بحث للوقوف على ملابسات حادث الهجوم على ميكروباص شرطة بشارع طه حسين بالنزهة الجديدة، الذي حدث فجر اليوم الأحد، وأسفر عن إلى 3 شهداء هم الرائد ماجد عبد الرازق، معاون مباحث النزهة، وأمينا شرطة، إضافة إلى إصابة ضابطين، -(حسب مصادر أمنية).

وأضاف المصدر في تصريح خاص أن فريق البحث ضم اللواء علاء سليم، مدير قطاع الأمن العام، واللواء محمود أبو عمره، مدير مباحث الوزارة واللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة واللواء أشرف الجندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضباط من قطاع الأمن الوطني والأمن العام ومباحث القاهرة.

وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية حاصرت المنطقة بعدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة ونشرت القوات الخاصة لملاحقة الجناة.

وانتقلت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار أحمد عزالدين، لمعاينة موقع إطلاق مجهولين النار على ميكروباص شرطة بالنزهة، وأمرت النيابة بسرعة تفريغ الكاميرات المحيطة بموقع الحادث والتحفظ عليه، لتحديد الجناة وكشف خط سير هروبهم.

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وصرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليه، ودفنه، وطلبت التحريات حول الحادث.

كانت مصادر أمنية أعلنت ارتفاع عدد ضحايا إطلاق مجهولين الرصاص على ميكروباص شرطة، بشارع طه حسين بالنزهة الجديدة، فجر اليوم، إلى 3 شهداء هم الرائد ماجد عبد الرازق، معاون مباحث النزهة، وأمينا شرطة، إضافة إلى إصابة ضابطين.

وأوضحت المصادر أن مجهولين أطلقوا الرصاص على ميكروباص شرطة في شارع طه حسين بمنطقة النزهة الجديدة، أثناء قيام معاون المباحث بمأمورية أمنية.

ويقوم فريق من المباحث الجنائية، والأمن الوطني، بتفريغ كاميرات المراقبة لجمع معلومات عن الجناة، وخط سير هروبهم، وانتقلت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.