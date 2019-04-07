وزير النقل يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير الإشارات في السكك الحديدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لكافة المشروعات التي تنفذها هيئة السكك الحديدية، ونزول كافة القيادات إلى مواقع العمل، وموافاته بتقارير أسبوعية عن تقدم معدلات التنفيذ، مشيرا إلى أنه لن يسمح بأي تأخير في توقيتات إنهاء المشروعات في ظل أهمية هذا المرفق الحيوي الذي يخدم ملايين الركاب يوميا.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية؛ لبحث الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بالهيئة، والتي ستساهم في تطوير منظومة السكك الحديدية، وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

واستعرض الوزير- حسب بيان وزارة النقل، اليوم الأحد- عددا من المشروعات الخاصة بتطوير وتحديث نظم الإشارات التي ستساهم في زيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية، مثل مشروع تطوير نظم الإشارات على خط (القاهرة/ الإسكندرية) بطول 208 كم، ومشروع تحديث نظم الإشارات على خط (بنها/ الزقازيق/الإسماعيلية/ بورسعيد) ووصلة (الزقازيق/ أبو كبير) بطول 214 كم، ومشروع تحديث نظم الإشارات على خط (بني سويف/ أسيوط) بطول 250 كم، وكذلك مشروع تطوير نظم الإشارات على خط (أسيوط/ نجع حمادي) بطول 180 كم، ومشروع تطوير نظم الإشارات على خط (نجع حمادي/ الأقصر) بطول 118كم.

كما تابع وزير النقل آخر المستجدات الخاصة بتوريد 6 قطارات جديدة للركاب، حيث يجري حاليا مراجعة بنود العقد مع الشركة المصنعة؛ تمهيدا لتوقيع العقد، وأشار الوزير إلى أن هذه القطارات إلى جانب 1300 عربة سكة حديد جديدة تم التعاقد عليها مع شركة (ترانسماش هولدينج) الروسية ستمثل نقلة نوعية كبيرة لم تحدث من قبل في تاريخ السكك الحديدية المصرية، خاصة مع تقادم عدد كبير من أسطول العربات الحالي.

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ثم تابع وزير النقل موقف التعاقد على 100 جرار جديد من خلال استثمارات من بنك إعادة الإعمار والتنمية الأوروبي، حيث أوضح رئيس هيئة السكك الحديدية المهندس أشرف رسلان أنه جارٍ التعاقد مع الاستشاري لإعداد كراسة الشروط تمهيدا لطرح المناقصة ثم الترسية لتوريد هذه الجرارات.

وأوضح وزير النقل أنه بهذا التعاقد بالإضافة إلى 100 جرار جديدة تم التعاقد عليها مع شركة (جنرال إلكتريك) و50 جرارا سيتم توريدها مع تفعيل مذكرة التفاهم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة (بروجرس ريل لوكوموتيف) سيكون قد تم دعم السكك الحديدية بـ 250 جرارا جديدا تشكل إضافة هائلة لقوة هيئة السكك الحديدية تساهم إيجابيا في تحسن الخدمة المقدمة للجمهور.

وفي ختام الاجتماع، استعرض الوزير آخر المستجدات الخاصة بمشروع توريد 4 ماكينات لصيانة السكك الحديدية، مشيرا إلى أهمية هذا المشروع في رفع معدلات السلامة والأمان بمنظومة السكك الحديدية، ووجه بسرعة التنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لسرعة الإنجاز.

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