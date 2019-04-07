الأسبوع المقبل.. تشريعية النواب تسلم تقريرها النهائي حول التعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تعقد اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اجتماعًا الأسبوع المقبل، للتصويت على التعديات الدستورية المقدمة من خمس أعضاء مجلس النواب، وذلك بعد انتهاء لجنة الصياغة منها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكدت مصادر مطلعة باللجنة التشريعية، أن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، سيرأس لجنة صياغة التعديلات الدستورية، مثلما تم فى الحوار المجتمعى الذى عقدته اللجنة التشريعية على مدار الأسبوعين الماضيين.

وكشفت المصادر، عن تسليم التقرير النهائى حول التعدلات الدستورية لهيئة مكتب مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل، وذلك لتحدد هيئة المكتب موعد مناقشته في الجلسة العامة، ووفقا للمصادر من المتوقع ان تناقش التعديلات خلال الجلسة العامة المقبلة المحدد انعقاده سلفًا فى 14 أبريل الجارى.

وكان (155) نائبًا يمثلون أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس بطلب لرئيس مجلس النواب يتضمن تعديل بعض مواد الدستور، في ضوء ما تقضي به المادة 226 من الدستور من جواز تعديل بعض أحكام الدستور بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو من خمس عدد أعضاء المجلس.