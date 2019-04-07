بالشروط وطريقة التقديم.. ننشر أسعار أراضي الإسكان المتميز بـ13 مدينة - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تطرح وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، 891 قطعة أرض بـ 13 مدينة جديدة، بمساحات مختلفة، ضمن محور أراضي الإسكان الأكثر تميزًا.

ويستعرض "الخليج 365" تفاصيل مواقع قطع الأراضي وطرق التقدم لقطع أراضي الإسكان المميز.

أولا.. الأسعار:

- مدينة القاهرة الجديدة سيتم طرح بها 237 قعة أرض بـ6095 جنيهًا وحتى 6400 جنيه للمتر.

- مدينة الشروق سيتم طرح بها 76 قعة أرض بـ4640 جنيهًا وحتى 7425 جنيهًا للمتر.

- مدينة دمياط الجديدة سيتم طرح بها 134 قطعة أرض بـ5415 جنيهًا للمتر.

-مدينة العبور سيتم طرح بها 47 قطعة أرض بـ2120 جنيهًا وحتى 4070 جنيهًا للمتر.

-مدينة أسوان الجديدة سيتم طرح بها 70 قطعة أرض بـ1770 جنيهًا للمتر.

- مدينة بدر سيتم طرح بها 59 قطعة أرض بـ 2815 جنيهًا للمتر.

-مدينة 6 أكتوبر سيتم طرح بها 150 قعة أرض بـ4660 جنيه للمتر.

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-مدينة الشيخ زايد سيتم طرح بها 15 قطعة أرض بـ 4645 جنيهًا وحتى 6495 جنيهًا للمتر.

-مدينة بني سويف الجديدة سيتم طرح بها 20 قطعة أرض 1920 جنيهًا للمتر.

-مدينة برج العرب الجديدة سيتم طرح بها 20 قطعة أرض بـ1990 جنيهًا للمتر.

-مدينة سوهاج الجديدة سيتم طرح 20 70 قطعة أرض بـ1775 جنيهًا للمتر

-مدينة العاشر من رمضان سيتم طرح بها 30 قطعة أرض بـ2070 جنيهًا للمتر

ثانيا.. طريقة ومواعد التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأحد 7 إبريل وحتى 18 أبريل، بينما يبدا التخصيص بأسباقية الحجز أون لاين من خلال الموقع المخصص للحجز (https://www.hdb-reservation.com) في الفترة من 2 مايو وحتى 9 ماية المقبل.

ثالثا.. شروط الحجز:

1- أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مواطنًا مصري الجنسية، وألا يقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز.

2- يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز قطعتين أرض ضمن محور أراضي الإسكان الأكثر تميزًا.

3- ألا يكون سبق تخصيص للمتقدم قطعة أرض بالإسكان الاجتماعي أو حصل على قطعة أرض من الإسكان (اجتماعي - متميز)

رابعا.. الشروط البنائية:

جاءت الشروط البنائية في كراسة الشروط بنسبة لا تزيد عن 50%، على أن يكون عدد الأدوار أرضي بجانب 3 أدوار علوية متكررة، وفي بعض المدن أقل من 3 أدوار، ويسمح بعمل بدروم بالأنشطة المصرح بها فقط، ويسمح بعمل سطح 25% من المساحة المسموح بالبناء عليها.