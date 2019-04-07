برلماني: السيسي يحمل آمال وهموم العرب والأفارقة في قمة البيت الأبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أكد النائب محمد عبدالله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمته المرتقبة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يتحدث فقط عن القضايا الخاصة بالعلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن، ولكنه دائمًا يحمل هموم وأمال وطموحات المنطقتين العربية والأفريقية في مثل هذه اللقاءات المهمة.

وقال "زين الدين"، فى بيان اليوم، أن الإهتمام الكبير وغير المسبوق من جميع وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية بالزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي لواشنطن غدًا هو دليل قاطع على استمرار جهود إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، لتحسين العلاقات المصرية الأمريكية بعد موقف مغاير من الرئيس السابق باراك أوباما، مؤكدًا ان ذلك الأمر لم يأت من فراغ ولكن جاء من خلال نجاح الرئيس السيسي، في استعادة الدور التاريخي والمحوري لمصر تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية.

وتابع أن الإهتما م العالمي بهذه الزيارة يرجع أيضا إلى المصداقية الكبيرة التي يحظى بها الرئيس السيسي، إقليميًا وعربيًا وافريقيًا ودوليًا، مؤكدا أن الجميع يترقب القمة الثنائية بين الرئيسين الكبيرين والقضايا التي سيتم طرحها للنقاش العام داخل البيت الأبيض.​