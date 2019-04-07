بينهم القاهرة الجديدة والشيخ زايد.. ننشر كراسة شروط أراضي الإسكان الأكثر تميزًا بـ13 مدينة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

حصل الخليج 365 على كراسة شروط الأراضي السكنية الأكثر تميزًا، في 13 مدينة جديدة، والتي تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، اليوم الأحد 7 إبريل، من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لعرض كراسات الشروط والتقديم ثم الحجز أون لاين لأول مرة في تاريخ طرح أراضي سكنية للأفراد.

وتبلغ أراضي الإسكان المتميز التي تطرحها الهيئة 891 قطعة أرض، شملت مدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – الشروق – العبور – دمياط الجديدة – 15 مايو – بدر – العاشر من رمضان – سوهاج الجديدة – بنى سويف الجديدة – أسوان الجديدة – برج العرب الجديدة).

ويبدأ التقديم من اليوم الأحد 7 إبريل وحتى 18 أبريل، بينما يبدا التخصيص بأسباقية الحجز أون لاين من خلال الموقع المخصص للحجز (https://www.hdb-reservation.com) في الفترة من 2 مايو وحتى 9 ماية المقبل.

وجاءت كراسة الشروط على النحو التالي: