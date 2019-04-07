شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات السعودى يصل القاهرة للقاء رئيس الوزراء لبحث سبل التعاون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، المهندس عبدالله بن عامر السواحه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السعودي، في زيارة للبلاد تستغرق 3 أيام يلتقي خلالها مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
صرحت مصادر مطلعة بالمطار، أن وزير الاتصالات السعودي وصل على متن رحلة الخطوط السعودية القادمة من الرياض، وتم إنهاء إجراءات وصوله عبر استراحة كبار الزوار بالمطار.
وَيلتقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المهندس عبدالله بن عامر السواحه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السعودي، لبحث سبل التعاون بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنمية التعاون المشترك بين البلدين وادارة عملية التحول الرقمي، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات المصري.
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