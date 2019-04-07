شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يصل محافظة الوادى الجديد لتفقد صوامع تخزين الأقماح والأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، منذ قليل، محافظة الوادى الجديد يرافقة اللواء شريف الباسيلى رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين، وكان فى استقبالهم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

ومن المقرر أن يقوم الوزير بجولة تفقدية على إحدى صوامع تخزين الأقماح التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، كما سيقوم الوزير بجولة على الأسواق وزيارة إحدى فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة للتأكد من توافر السلع الغذائية ومعرض للسلع الغذائية وبيع اللحوم ومجمع تمور.