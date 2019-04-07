شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات تحديث نظم الإشارات بالسكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير اجتماعا موسعا مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بالهيئة الجارى تنفيذها ضمن خطة تطوير منظومة السكك الحديدية وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

فى بداية الاجتماع أكد وزير النقل على أهمية المتابعة الميدانية والمستمرة لكافة المشروعات التي تنفذها الهيئة ونزول كافة القيادات إلى مواقع العمل وموافاته بتقارير أسبوعية عن تقدم معدلات التنفيذ مشيرا إلى أنه لن يسمح بأى تأخير فى توقيتات إنهاء المشروعات خاصة مع أهمية هذا المرفق الحيوى فى خدمة ملايين الركاب يوميا.

واستعرض الوزير عدد من المشروعات الخاصة بتطوير وتحديث نظم الإشارات التى ستساهم في زيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية مثل مشروع تطوير نظم الإشارات على خط القاهرة الإسكندرية بطول 208 كم ومشروع تحديث نظم الإشارات على خط بنها/الزقازيق/الإسماعيلية/بورسعيد ووصلة الزقازيق /أبوكبير بطول 214 كم ومشروع تحديث نظم الإشارات على خط بني سويف/ اسيوط بطول 250كم وكذلك مشروع تطوير نظم الإشارات على خط أسيوط /نجع حمادى بطول 180كم ومشروع تطوير نظم الإشارات على خط نجع حمادي/ الأقصر بطول 118كم .

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كما تابع وزير النقل آخر المستجدات الخاصة بتوريد 6 قطارات جديدة للركاب حيث إنه جار حاليا مراجعة بنود العقد مع الشركة المصنعة تمهيدا لتوقيع العقد حيث أشار المهندس كامل الوزير إلى أن هذه القطارات إلى جانب الـ 1300 عربة سكة حديد الجديدة التى تم التعاقد عليها مع شركة ترانس ماش هولدينج ستمثل نقلة نوعية كبيرة لم تحدث من قبل في تاريخ السكك الحديدية المصرية وخاصة مع تقادم عدد كبير من أسطول العربات الحالى.

كما تابع المهندس كامل الوزير موقف التعاقد على 100جرار جديدة من خلال استثمارات من بنك إعادة الاعمار والتنمية الاوربي حيث أوضح رئيس هيئة السكك الحديدية أنه جاري التعاقد مع الاستشاري لاعداد كراسة الشروط تمهيدا لطرح المناقصة ثم الترسية لتوريد هذه الجرارات.

وأوضح وزير النقل أنه مع هذا التعاقد بالإضافة إلى الـ 100 جرار الجديدة التى تم التعاقد عليها مع جنرال اليكتريك والـ 50 جرار التى سيتم توريدها مع تفعيل مذكرة التفاهم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة بروجرس ريل لوكوموتيف سيكون قد تم دعم السكك الحديدية ب250 جرار جديدة تشكل إضافة هائلة لقوة الجر بهيئة السكك الحديدية تساهم ايجابيا في تحسن الخدمة المقدمة للجمهور .

وفى ختام الاجتماع استعرض الوزير آخر المستجدات الخاصة بمشروع توريد 4 ماكينات لصيانة السكك الحديدية حيث إشار إلى أهمية هذا المشروع فى رفع معدلات السلامة والأمان بمنظومة السكك الحديدية ووجه بسرعة التنسيق مع وزارة التعاون الدولى لسرعة الإنجاز.