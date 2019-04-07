شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع محافظ أسيوط سبل تحقيق التنمية الزراعية بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الدكتور عز الدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط تكثيف سبل التعاون لتحقيق المزيد من التنمية الزراعية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال لقائهما فى مستهل الزيارة التى يقوم بها وزير الزراعة إلى محافظة أسيوط لتفقد عدد من المشروعات الزراعية بها، يرافقه الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وعدد من قيادات المركز.

وأكد وزير الزراعة أن محافظة أسيوط تعد من أهم محافظات صعيد مصر، وان هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالاهتمام بمحافظات الصعيد، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بها، وتحسين دخول أبناءه.

Advertisements

ومن المقرر أن تشمل زيارة وزير الزراعة لأسيوط تفقد زراعات القمح، والفول، والبنجر، فضلا عن زيارة محطة انتاج التقاوي، ومحطة للانتاج الحيواني ، وصوامع تخزين القمح، ومشروع تطوير الري الحقلي.

كما يعقد وزير الزراعة و اللواءجمال نور الدين محافظ اسيوط لقاءا جماهيريا للمزارعين والمربيين والعاملين بالقطاع الزراعي بالمحافظة، وذلك بمقر مديرية الزراعة بالمحافظة.