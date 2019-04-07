شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد معاون مباحث قسم النزهة وإصابة فردى شرطة برصاص مسلحين .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استشهد صباح اليوم الأحد، معاون مباحث قسم شرطة النزهة، وأصيب فردى شرطة، إثر إطلاق مسلحين النار على قوة أمنية.



الرائد ماجد عبد الرازق معاون مباحث النزهة

أثناء مرور الرائد ماجد عبد الرازق معاون مباحث النزهة، لتفقد الحالة الأمنية بالشوارع، الساعة 4 فجر اليوم الأحد، اشتبه فى إحدى السيارات الملاكى ماركة هيونداى بها 4 أشخاص، وحال اقترابه من السيارة لفحص المتواجدين بها، نزل شخصين من السيارة بالأسلحه الآلية، وقاما بإطلاق النيران الكثيفة على الضابط والقوة المرافقة.

أسفر الهجوم، عن استشهاد النقيب ماجد عبد الرازق معاون مباحث النزهة، وسائق السيارة، وإصابة فردين من الشرطة.

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