شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصلحة الجمارك يتوجه إلى أمريكا للمشاركة بالجولة الرابعة لـ"التيفا " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأحد، السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة فى الجولة الرابعة لمباحثات الإتفاق الإطارى للتجارة والاستثمار (التيفا)، والتى ستعقد فى العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 8 إلى 10 أبريل 2019.

وتتناول المباحثات عددا من الموضوعات منها التعاون فى مجال تسهيل التجارة، وحقوق الملكية الفكرية والمواصفات القياسية والتعاون الفنى فى مجال سلامة الغذاء والمشروعات الصغيرة المتوسطة.

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ومن المقرر، أن يلتقى السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية، خلال الزيارة مع رئيس الجمارك الأمريكية، لبحث تعزيز وتفعيل التعاون الجمركي بين البلدين والإطلاع على التجربة الأمريكية فى مجال النافذة الواحدة والتجارة الإلكترونية وكيفية التغلب على التحديات التى تواجه إدارات الجمارك بشأنها.

يشارك فى الاجتماعات الوفد المصرى الممثل فى اللجنة التنسيقية للعلاقات "المصرية - الأمريكية"، المكون من المهندس أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وعضوية وزارات الزراعة والاستثمار والخارجية والطيران المدنى والنقل والصحة، والجهات ذات الصلة.