بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي.. انطلاق المؤتمر العربي الأول "سند" لرعاية خريجي دور الأيتام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

انطلقت صباح اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الدولى، "سند" العربى الأول للرعاية اللاحقة لخريجى دور رعاية الأيتام، بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى، وبرعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبحضور الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن، الذي تنظمه جمعية وطنية لتنمية وتطوير َورعاية دور الأيتام على مدار يومين.

ويضم المؤتمر عددًا من صناع القرار فى مصر والوطن العربى، وممثلين عن المجتمع المدني على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، فضلًا لممثلين عن القطاع الخاص والإعلام، بمشاركة 50 شابًا وفتاة من خريجى دور رعاية الأيتام من 10 دول عربية.

يشارك فى المؤتمر، عدة تجارب دولية من المملكة المتحدة، وألمانيا، والهند، وعربية من لبنان، والكويت، والأردن، والسعودية، والإمارات، وتونس، والمغرب ودول أخرى، علاوة على جميع الأطراف المعنية بالقضية فى مصر والوطن العربى للخروج بمقترحات واقعية وللوصول للنتائج المرجوة ولبحث شراكات مستقبلية لتضافر الجهود.

ويحضر المؤتمر مجموعة متميزة من الشخصيات البارزة والخبراء والعاملين فى مجال الرعاية البديلة للأطفال فاقدى الرعاية الوالدية منها الدكتور محمد الحلايقة نائب رئيس الوزراء السابق للشئون الاقتصادية بالأردن ورئيس مجلس إدارة جمعية سكينة لتمكين الأيتام وإبراهيم الأحمد مدير عام صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالأردن، وزينة علوش استشارى دولى أول فى الرعاية البديلة ووسام البيه مدير مكتب مصر لمؤسسة دروسوس السويسرية إحدى المؤسسات الداعمة لجمعية وطنية وللمؤتمر وممثلين عن دار زايد لرعاية الأسرة بالإمارات العربية المتحدة ومؤسسة إخاء بالمملكة العربية السعودية ومؤسسة كيان بالكويت.

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ويتضمن المؤتمر عدة نقاشات وجلسات حوارية وورش عمل متعلقة بقضية الرعاية اللاحقة فى الوطن العربى مثل الأطر التشريعية للمنظومة وأفضل ممارسات دور رعاية الأيتام فى مجال الرعاية اللاحقة، ودور القطاع الخاص فى دعم خريجى دور الرعاية وتوفير فرص عمل متكافئة لهم ودور الإعلام فى تشكيل الوعي العام ودعم الدمج المجتمعى لخريجى دور الرعاية.

من جانبها، قالت عزة عبدالحميد مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية وطنية عن الرعاية اللاحقة: "تسعى جمعية وطنية خلال هذا المؤتمر إلى استكمال مسيرتها نحو حياة كريمة لكل يتيم، بتسليط الضوء على احتياج اليتيم للتأهيل الجيد للخروج للمجتمع بثقة، واستكمال مشوار حياته بالأدوات والمفاهيم والمبادئ التى تم تعريفه بها وتدريبه عليها منذ الصغر".

يذكر أنه سيتم إطلاق مشروع «التأهيل للاستقلالية لخريجى دور رعاية الأيتام» بمؤتمر سند وهو مشروع مدته 5 سنوات تنفذه جمعية وطنية بشراكة ودعم من مؤسسة دروسوس وبالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى للعمل على إيجاد اليات فعالة لتطوير منظومة الرعاية اللاحقة للشباب وتأهيلهم للاستقلال والاندماج فى المجتمع.

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