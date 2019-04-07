حدث ليلاً| السيسي يغادر البلاد في جولة لـ4 دول.. وتفاصيل مسابقة المعلمين الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهد ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، يستعرضها الخليج 365 في التقرير التالي:

السيسي يتوجه إلى غينيا في جولة خارجية تشمل 4 دول

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأحد إلي غينيا في بداية جولة خارجية تشمل أيضا كلا من الولايات المتحدة الأمريكية، وكوت ديفوار، والسنغال، للتفاصيل اضغط هنا..

رئيس الجمعية المصرية للأمم المتحدة: هناك ضرورة لتطوير المنظمة وتعديل ميثاقها

أكد السفير عزت البحيري رئيس الجمعية المصرية للأمم المتحدة، أن هناك ضرورة لتطوير منظمة الأمم المتحدة، معتبرًا في الوقت ذاته أن تعديل ميثاق الأمم المتحدة أمر معقد وشبه مستحيل لا سيما بسبب الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي التي لها حق النقض، للتفاصيل اضغط هنا..

"الشروط خلال أسابيع".. "التعليم" تكشف ملامح مسابقة المعلمين الجديدة

استعرض الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، موقف المسابقة المؤقتة الحالية للمعلمين؛ لتعيين حوالي 65 ألف معلم في بعض التخصصات التي بها عجز وتم رصدها خلال الفترة الماضية، للتفاصيل اضغط هنا..

ننشر جداول امتحانات المرحلة الابتدائية بالجيزة

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الخميس، جداول امتحانات المرحلة الإبتدائية للفصول الدراسية المختلفة، للتفاصيل اضغط هنا..

"الإفتاء" ترد على اختلاف بداية شهر شعبان عن تقويم "نتيجة الحائط"

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنها الجهة الرسمية المسؤولة عن إعلان نتيجة رؤية أهلة الشهور العربية، للتفاصيل اضغط هنا..

"العربية الحدث": الجيش السوداني يعلن حظر التجوال في الخرطوم

أفادت قناة (العربية الحدث) الإخبارية، نقلاً عن مصادر بأن الجيش السوداني أعلن حظر التجوال من 2 صباحا بتوقيت الخرطوم، للتفاصيل اضغط هنا..

الجيش الفنزويلي يحتجز اثنين من البرلمانيين المعارضين

اعتقل الحرس الوطني الفنزويلي أمس السبت معارضين اثنين من أعضاء الجمعية الوطنية الفنزويلية (البرلمان) في مدينة ماراكايبو شمال غربي البلاد.

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متحدث الجيش الليبي ردًا على السراج: عملية "طوفان الكرامة" مستمرة

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إن عملية (طوفان الكرامة) في طرابلس مستمرة، وتجاوزنا مرحلة التصريحات".

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سياسي ليبي: تحرك الجيش صوب طرابلس ينهي أطماع قطر وتركيا في الوطن العربي

قال المحلل السياسي الليبي محمد الزبيدي، إن تحرك الجيش الليبي صوب العاصمة طرابلس يُسدل الستار على المشروع القطري- التركي للتدخل في الوطن العربي، لأن ليبيا كانت آخر نقطة توجدان (قطر وتركيا) فيها، للتفاصيل اضغط هنا..

"تجمع المهنيين السودانيين" يدعو إلى تنظيم إضراب عام حتى إسقاط النظام

دعا تجمع المهنيين السودانيين، تجمع نقابي غير رسمي، مساء السبت، إلى تنظيم إضراب عام عن العمل في القطاعات المختلفة, اعتبارا من غد الأحد وإلى حين إسقاط نظام الحكم في الخرطوم, وتسليم السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية، للتفاصيل اضغط هنا..

مقتل شخص وجرح 4 آخرين في إطلاق نار شمالي كوبنهاجن

قتل مساء أمس السبت شاب، وجرح 4 آخرون، في حادث إطلاق نار شمالي العاصمة الدنماركية كوبنهاجن.

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المسماري: السراج يتشاور مع الإخوان وتميم وأردوغان قبل إصدار قراراته

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، جلس مع الإخوان في طرابلس للتشاور معهم، ومن ثم ذهب إلى قطر للتفاوض مع أميرها تميم بن حمد، ومن ثم رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، وذلك حتى يحصل على قرار للتفاوض مع المشير خليفة حفتر، للتفاصيل اضغط هنا..

4 أشخاص يقتحمون فرن ويسرقونه إثر مشاجرة في البساتين

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة، 4 متهمين، اقتحموا فرن بلدي، وسرقوا مبالغ مالية، من داخله عقب مشاجرة مع صاحبه الذي أُصيب بجرح في وجهه، في منطقة البساتين، للتفاصيل اضغط هنا..

المرشد الإيراني ينتقد التقارب السعودي العراقي

نتقد المرشح الأعلى الإيراني، علي خامنئي، التقارب بين المملكة العربية السعودية، والعراق، قائلًا إنه لا يعكس حقيقة موقف الرياض، للتفاصيل اضغط هنا..

الجيش اليمني: مصرع 80 حوثيًا في تقدم جديد للقوات في الضالع

أعلن الجيش اليمني، إحراز قواته في شمالي محافظة الضالع، جنوب اليمن، تقدما في القتال الذي يخوضه ضد مليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران، للتفاصيل اضغط هنا

سكاي نيوز: وفاة متظاهر سوداني متأثرًا بإصابته في مظاهرات اليوم

ذكرت شبكة "سكاي نيوز" أمس السبت، أنه تم تسجيل أول حالة وفاة بين المتظاهرين السودانيين، في المظاهرات التي انطلقت في العاصمة الخرطوم اليوم، للتفاصيل اضغط هنا..