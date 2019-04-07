البطل يلحق بـ"حماه".. رصاص الغدر يحرم "شهيد النزهة" من رضيعته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان وفتحي سليمان:

"مبروك يا ماجد.. تتربى في عزك".. فرحة عارمة غمرت أسرة معاون مباحث قسم شرطة النزهة المنقول من قسم عين شمس لدى استقباله مولودته الأولى "ليلى"، وبدأ الضابط الشاب في الاستعداد لإقامة "السبوع" بحضور الأهل والأصدقاء، لكن رصاصات الغدر فجر الأحد قتلت فرحته تاركة رضيعته دون أن ترى أبيها.

خلال تواجده بفرقة المستجدين، كرَّم رئيس أكاديمية الشرطة الضابط ماجد عبد الرازق لحفظه القرآن الكريم، عُرف بين أصدقائه بابتسامته التي لا تغادر وقته حتى في أصعب الظروف.

منذ إلحاقه بقسم شرطة عين شمس، حظي الضابط الشاب بحب واحترام رؤسائه والأهالي على حد سواء حتى أطلقوا عليه "الدكتور ماجد" لما يتمتع به من دماثة خلق وروح الدعابة والعمل على مساعدة الغير قدر المستطاع.

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تزوج الضابط الشاب من ابنة العقيد وائل طاحون مفتش مباحث الأمن العام الذي استشهد برصاص إرهابيين لدى خروجه من منزله بمنطقة المطرية عام 2015، حيث قضت محكمة الطعون العسكرية، ملع الشهر الجاري بتأييد جميع الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية في قضية اغتيال العقيد وائل طاحون، باستثناء المتهم محمود محمد سعيد، التي نزلت له بالعقوبة من الإعدام إلى المؤبد، وفق خالد المصري المحامي.

فجر اليوم، أعلنت مصادر أمنية استشهاد الرائد ماجد عبد الرازق، معاون مباحث النزهة، وأمينا شرطة، إضافة إلى إصابة ضابطين إثر إطلاق مجهولين الرصاص على ميكروباص شرطة، بشارع طه حسين بالنزهة الجديدة.

وأوضحت المصادر أن مجهولين أطلقوا الرصاص على ميكروباص شرطة في شارع طه حسين بمنطقة النزهة الجديدة، أثناء قيام معاون المباحث بمأمورية أمنية.

ويقوم فريق من المباحث الجنائية، والأمن الوطني، بتفريغ كاميرات المراقبة لجمع معلومات عن الجناة، وخط سير هروبهم، وانتقلت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.