"القضاء الإداري" يقضي برفض دعوى إعادة بث برنامج "الزمالك اليوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، اليوم الأحد، برفض الدعوى المقامة من رئيس نادى الزمالك، واستمرار تنفيذ القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث برنامج "الزمالك اليوم" والمذاع على قناة المحور الفضائية، كما طالب بإلغاء قرار الأعلى للإعلام بإلزام قناة المحور بدفع تعويض مادي وقدره 50 ألف جنيه مصري.

كما قضت المحكمة برفض دعوى قناة المحور، واستمرار تنفيذ قرار الأعلى للإعلام بتغريمها 50 ألف جنيه.

واختصمت الدعوى رقم 38408 لسنة 63 قضائية رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

شهدت الجلسة، حضور رئيس نادى الزمالك، وأحمد جمال مقدم برنامج الزمالك اليوم وإسماعيل يوسف، وطارق يحيي، وَعَبَد الحميد بسيوني، وسامي الشيشيني، وطارق مصطفى .