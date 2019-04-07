إخماد حريقين في شقة ومخبز بالهرم وأرض اللواء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

أخمد رجال الحماية المدنية في الجيزة، اليوم الأحد، حريقين اندلعا في شقة بمنطقتي الهرم ومخبز بأرض اللواء دون إصابات.

تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريف في مخبز بأرض اللواء بدائرة قسم شرطة العجوزة، فدفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة بـ 3 سيارات إطفاء، وأمكن السيطرة على ألسنة النيران دون خسائر في الأرواح.

في سياق متصل، تمكن رجال الإطفاء من إخماد حريق اندلع في شقة سكنية بمنطقة الهرم ومنع امتداد ألسنة النيران إلى الوحدات المجاورة.