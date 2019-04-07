الأمن يُغلق مداخل ومخارج منطقة محور طه حسين بالنزهة بعد الهجوم على ميكروباص الشرطة بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان:

أغلقت أجهزة الأمن بالقاهرة مداخل ومخارج منطقة محور طه حسين لضبط ٤ مسلحين استهدفوا دورية أمنية بمحور طه حسين في النزهة الجديدة من الهروب.

وانتشرت أجهزة الأمن بمحيط الشوارع وجاري ملاحقة المتهمين.

وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، بتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى لتحديد هوية المتهمين بالهجوم على قوة أمنية تابعة لقسم شرطة النزهة مما أسفر عن استشهاد الراشد ماجد عبد الرازق معاون المباحث وفرد شرطة آخر والسائق، وإصابة اثنين آخرين.

وتحفظت أجهزة الأمن على كاميرات المراقبة بالمنطقة لتحديد خط سير المتهمين والوقوف على ملابسات الحادث ويناقش رجال المباحث شهود العيان.

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وتفقد مدير أمن القاهرة، موقع الهجوم، وأفادت المعلومات الأولية أن مجهولين يستقلون سيارة هيونداي ماتريكس سوداء اللون، فيما لم يتم تحديد الدافع من وراء الحادث حتى الآن.

كانت قد أعلنت مصادر أمنية ارتفاع عدد ضحايا إطلاق مجهولين الرصاص على ميكروباص شرطة، بشارع طه حسين بالنزهة الجديدة، فجر اليوم، إلى 3 شهداء هم الرائد ماجد عبد الرازق، معاون مباحث النزهة، وأمينا شرطة، إضافة إلى إصابة ضابطين.

وأوضحت المصادر، أن مجهولين أطلقوا الرصاص على ميكروباص شرطة في شارع طه حسين بمنطقة النزهة الجديدة، أثناء قيام معاون المباحث بمأمورية أمنية.

ويقوم فريق من المباحث الجنائية، والأمن الوطني، بتفريغ كاميرات المراقبة لجمع معلومات عن الجناة، وخط سير هروبهم، وانتقلت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.