النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات لكشف الجناة في الهجوم على ميكروباص شرطة بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

انتقلت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد عزالدين، اليوم الأحد، لمعاينة موقع إطلاق مجهولين النار على ميكروباص شرطة بالنزهة.

وأمرت النيابة بسرعة تفريغ الكاميرات المحيطة بموقع الحادث والتحفظ عليه، لتحديد الجناة وكشف خط سير هروبهم.

وصرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليه، ودفنه، وطلبت التحريات حول الحادث.

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كانت مصادر أمنية أعلنت ارتفاع عدد ضحايا إطلاق مجهولين الرصاص على ميكروباص شرطة، بشارع طه حسين بالنزهة الجديدة، فجر اليوم، إلى 3 شهداء هم الرائد ماجد عبدالرازق، معاون مباحث النزهة، وأمينا شرطة، إضافة إلى إصابة ضابطين.

وأوضحت المصادر أن مجهولين أطلقوا الرصاص على ميكروباص شرطة في شارع طه حسين بمنطقة النزهة الجديدة، أثناء قيام معاون المباحث بمأمورية أمنية.

ويقوم فريق من المباحث الجنائية والأمن الوطني، بتفريغ كاميرات المراقبة لجمع معلومات عن الجناة، وخط سير هروبهم، وانتقلت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.