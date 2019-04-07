"هيروين دليفري".. عاطل يستخدم تاكسي لتوزيع المخدر في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

نجحت الإدارة العامة لمباحث الجيزة في الإيقاع بعاطل يتاجر في الهيروين مستخدمًا سيارة تاكسي ستارًا لنشاطه الإجرامي.

وردت معلومات أكدتها التحريات مفادها أن "هشام. ر" 26 سنة، عاطل، يزاول نشاطاً إجراميا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة مستخدماً سيارة تاكسي ماركة byd يعمل عليها سائقا.

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عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال قيادته السيارة المشار إليها، وبحوزته 30 لفافة من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 800 جرام، ميزان حساس، فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مم، وطلقتان من ذات العيار وهاتف محمول.

اعترف المتهم بحيازة السلاح الناري؛ بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الاتجار والسيارة والهاتف لتسهيل ترويجها والمبلغ من حصيلة بيعها.

تحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.