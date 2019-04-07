مباحث الوراق تضبط 10 كيلو إستروكس داخل "مصنع الموت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

داهم ضباط مباحث الوراق منزل سائقين اتخذاه وكرًا لتصنيع مخدر الإستروكس المعروف بـ"مخدر الموت".

وردت معلومات للعميد عمرو طلعت، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، أكدتها التحريات أن "مصطفى. م" 30 سنة، سائق تاكسي السابق اتهامة في قضيتي مخدرات وسلاح أبيض، و"أحمد. س" 24 سنة سائق توك توك، يقيمان في الوراق، يزاولان نشاطاً إجرامياً في مجال تصنيع وتجهيز وتعبئة مخدر الإستروكس، ويتخذان شقة مستأجرة بالعقار رقم 8 شارع الحرية سقيل وكرا لمزاولة نشاطهما الآثم.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية قادها الرائد هاني مندور، رئيس مباحث الوراق ومعاونه النقيب طاهر صالح من ضبطهما بالشقة المشار اليها وبحوزتهما 10 كيلو جرامات من مخدر الإستروكس، ومستلزمات التصنيع (2 كيس سم فئران- 4 أكياس تبغ- 4 أكياس بودرة صراصير) وهاتفي محمول.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم أحاله اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.