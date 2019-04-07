أمن الجيزة يضبط 35 متهمًا بالاتجار في المخدرات و13 قطعة سلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

واصلت أجهزة الأمن بالجيزة جهودها، برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة؛ لإنفاذ القانون وتحقيق مبدأ الردع العام، وذلك بشن حملات مكبرة بمختلف المناطق.

وتستهدف الحملات تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع.

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أسفرت الحملات بقيادة اللواء رضا العمدة، مدير مباحث الجيزة، ونائبيه اللواءين محمد عبد التواب ومحمد الألفي عن ضبط 38 متهمًا بينهم 35 اتجارا في المواد المخدرة و3 حالات تعاطي، وذلك بمضبوطات بلغت 2075 جرام حشيش، 417 قرص مخدر، 3500 جرام بانجو، 890 جرام هيروين و10175 جراما من مخدر الإستروكس.

في مجال قضايا الأسلحة النارية، تم ضبط 14 متهما، عُثر بحوزتهم على 10 فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12مم وبندقية خرطوش وأخرى آلية و52 طلقة.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.