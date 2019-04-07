استشهاد 3 بينهم معاون مباحث وإصابة ضابطين في إطلاق رصاص على سيارة شرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان:

أعلنت مصادر أمنية ارتفاع عدد ضحايا إطلاق مجهولين الرصاص على ميكروباص شرطة، بشارع طه حسين بالنزهة الجديدة، فجر اليوم، إلى 3 شهداء هم الرائد ماجد عبد الرازق، معاون مباحث النزهة، وأمينا شرطة، إضافة إلى إصابة ضابطين.

وأوضحت المصادر، أن مجهولين أطلقوا الرصاص على ميكروباص شرطة في شارع طه حسين بمنطقة النزهة الجديدة، أثناء قيام معاون المباحث بمأمورية أمنية.

ويقوم فريق من المباحث الجنائية، والأمن الوطني، بتفريغ كاميرات المراقبة لجمع معلومات عن الجناة، وخط سير هروبهم، وانتقلت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.