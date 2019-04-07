مصر | اليوم.. الحكم على 3 متهمين في رشوة هيئة البترول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. الحكم على 3 متهمين في رشوة هيئة البترول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس النطق بالحكم على 3 متهمين منهم 2 يعملان بشركة تابعة لهيئة البترول بتهمة الاستيلاء بالتلاعب على 13 مليون و300 ألف جنيه دون سند قانونى.،

يصدر الحكم برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وبعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم وصلاح عبد الرحمن وأحمد سويلم، وبحضور ضياء عابد ممثل النيابة العامة، وبأمانة سر محمد علاء حمزة وأحمد كمال.

وتشمل تفاصيل القضية تورط "محمد.ع" و"تامر.أ"، الموظفين بالشركة التابعة لهيئة البترول فى إسناد أعمال مقاولات لشركة"وائل.م"، من الباطن وتقسيم الأرباح السنوية لهذه العملية بالتساوى، بين الثلاثة، وفى سبيل ذلك حصلوا على 13 مليونا.