أخبار مصر | الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد في محافظات مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد في محافظات مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم الأحد ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلًا.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية ومناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وشمال الصعيد قد تمتد إلى القاهرة والرياح غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وترتفاع الموج فيه من يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 19 31

شبين الكوم 19 30

طنطا 18 26

دمنهور 12 25

الإسكندرية 15 23

بلطيم 16 23

مطروح 16 21

السلوم 15 23

سيوة 17 31

بورسعيد 18 25

دمياط 18 25

الزقازيق 16 28

الإسماعيلية 17 32

السويس 17 27

العريش 15 29

رفح 16 28

رأس سدر 19 26

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نخل 16 30

نويبع 21 30

طابا 17 28

كاترين 12 22

الطور 17 29

شرم الشيخ 21 29

الغردقة 18 30

مرسى علم 18 32

الفيوم 19 31

بني سويف 19 31

المنيا 20 32

أسيوط 19 33

سوهاج 20 34

قنا 20 35

الأقصر 20 36

أسوان 21 37

أبوسمبل 21 38

الوادي الجديد 24 37

شلاتين 18 33

أبو رماد 18 30

حلايب 20 28

رأس حدربة 19 28