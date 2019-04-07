لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على امتحان مايو المقبل الإلكترونى × 12 معلومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل امتحان مايو القادم لطلاب الصف الأول الثانوى العام، ويقدم الخليج 365 فى 12 خطوة أبرز المعلومات عن الامتحان الإلكترونى الثانى للطلاب. 1ـ طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحان مايو المقبل إلكترونى على التابلت. 2ـ سيكون محدد الوقت والمدة لن يكون الوقت متاحا طوال اليوم للطلاب. 3ـ الامتحان سيكون بنظام الأوبن بوك. 4ـ الأسئلة من المنهج الدراسى وليس من الضرورى أن تكون من الكتاب المدرسى. 5ـ سيتم إعلان جدولين أحدهم لطلاب أولى ثانوى فى المدارس الحكومية وأخر لطلاب المدارس الخاصة والمنازل. Advertisements 6ـ الامتحان سيتم على فترات خلال اليوم الدراسى. 7ـ طلاب المدارس الخاصة يؤدون الامتحان فى المدارس الحكومية. 8ـ تلاشى أى مشكلات ظهرت بالامتحان الإلكترونى الأول ووضع جميع البدائل لأداء امتحان مايو بشكل يضمن عدم وجود أى معوقات أو مشكلات. 9ـ امتحان مايو سيكون بدرجات أى أنه على عكس امتحان مارس بدون درجات. 10ـ امتحان مايو إذا حصل الطالب على 50% فى المادة لن يكون فى حاجة لدخول الامتحان الثانى. 11ـ درجات الطالب فى الامتحان بهدف تأهيله للصف الثانى الثانوى ولن تدخل فى مجموع الثانوية التراكمية. 12ـ إعلان جدول امتحان مايو خلال 24 ساعة قادمة.

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