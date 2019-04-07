شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عقوبة الممتنع عن دفع الأجرة فى القطارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى المواطن دائما للحفاظ على الممتلكات العامة، من أجل تحقيق أقصى استفادة منها وتحقيق الغرض الذى سعت الدولة لإنشاء تلك الممتلكات، وفى مقدماتها المواصلات العامة والتى تتنوع أشكالها.

المواصلات العامة والتى تتنوع أشكالها فى الصدارة منها القطارات والتى حدد القانون طريقة التعامل مع من يحاول إفسادها طبقا للمادة 170 مكرر من العقوبات، ومن يمتنع عن دفع الأجرة داخل القطارات.

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وتنص المادة 170 من قانون العقوبات على ما يلى:

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

أولاً - كل من ركب فى عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو ركب فى درجة أعلى من درجة التذكرة التى يحملها وامتنع عن دفع الفرق.

ثانياً - كل من ركب فى غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام.