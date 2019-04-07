زيادة كبيرة في أسعار "المقابر": وصلت لـ 900 ألف جنيه.. والتشطيب "سوبر لوكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

"أية المواصفات اللي تحبها في أي مدفن.. قرب مكانه، حداثة بنائة، المساحة الكبيرة، لم يستخدم وحراسة 24 ساعة"، بهذه الكلمات أعلن أحد المقاولين عن بيع مقابر في القاهرة والجيزة، بسعر يصل إلى 600 ألف جنيه للمقبرة.

فخلال العامين الماضيين، قفزت أسعار المقابر بنسبة تجاوزت 100% خاصة في المدن الجديدة، فيوجد حالة من الربط بين أسعار الشقق والمقابل.

ويستعرض الخليج 365 في هذا التقرير أسعار ومساحات المقابر والتي يعرضها السماسرة أو المقاولين للبيع أو حتى توفرها وزارة الإسكان في المدن الجديدة، والتي جاءت على النحو التالي:

المتر بـ20 ألف:

قال عادل حسن، مقاول ومسوق للمقابل بمناطق الجيزة، أسعار المقابر شهدت اختلف كبير خلال الفترات الأخيرة لكن تفاوتت الأسار وفقا لمنطقة المقبرة والمسافة بينها وبين اقرب تجمعات سكانية وكذلم درجة تشطيبها.

وتابع: يوجد مقابر تجاوز ثمنها 800 ألف في طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، فهى حديثة البناء، وبتشطيبات جيدة، لكن السعر النهائي يكون حسب المساحة، لافتًا إلى أن غلب مساحة المقابر يصل إلى 40 مترًا، فمقابر الطريق الرئيسي تصل إلى 800 وحتى 900 ألف جنيه، لكن المقابر الموجودة في الشوارع الداخلية يتراوح سعرها بين 550 وحتى 700 ألف جنيه.

وأشار إلى أن السعر النهائي للمقبرة يتم تحديدة وفقا لطلب الزبائن، فمنهم من يتطلب تشطيب مخصوص، او تشطيب سوبر لوكس كما يمكن تشطيب الواجهات بالرخام والجرانيت، ومنهم أيا من يطلب أشجار معينى يتم وضعها داخل الحوش، كما يوجد زبائن سيحثون مدفن بحري أو قبلي بمساحة أكبر من الموجودة.

وأوضح أنه يوجد مقابر يتم تنفيذها بشكل مخصوص ومساحة كبيرة تسع 8 غرف وصالة كبيرة وتطل على شارع رئيسي يتخطى أسعارها مليوني جنيه.

مقابر الإسكان الأرخص:

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لكن في مدينة 6 أكتوبر تطرح هيئة المجتمعات العمرانية ممثل في جهاز مدينة 6 أكتوبر، للمقيمين بمدن (6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – 6 أكتوبر الجديدة – الشيخ زايد)،بـ84 ألف و 760 جنيه، أما ثمن المقبرة للمقيمين في محافظة الجيزة وضواحيها، 127 ألف و140 جنيه، كما يتم إضافة 5 آلاف جنيه مصاريف صيانة وحراسة، وتقع المقابر المخصصة للحجز للمسلمين، على طريق الواحدات عند الكيلو 61 بعد مطار 6 أكتوبر.

ويتم بدأ تقديم كراسات الشروط من 1 إبريل وحتى 30 إبريل اتلجاري، بجهاز مدينة 6 أكتوبر في مواعيد العمل الرسمية، ويمكن الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز أيضًا.

فالمقابر المطروحة للحجز تصل إلى 1017 مقبرة جاهزة، بمساحة 40 مترًا للمقبرة.

السعر حسب الطلب:

وقال أحمد مرزوق، سمسار مقابر بمناطق القاهرة، إن مدافن طريق السويس، تتراوح ما بين 450 حتى 600 ألف جنيه، حيث يتم توفير مقابر بمساحات 20 متر و40 متر.

وأشار مرزوق، إلى أن المتحكم في أسعار المدافن بهذه المنطقة مكان المدفن فهل يقع في شوارع رئيسية أو حارات داخلية، فضلا عن التشطيبات والتي تتنوع في أشكالها الخاصة والتي قد تكون رخام أو سيراميك أو طوب حراري، أو رسومات ونقش فرعوني.

حجم الإقبال سبب ارتفاع الأسعار:

وأكد أن مدافن طريق العين السخنة، تتراوح الأسعار بين 400 و500 ألف للمقبرة الواحدة التي تصل مساحتها إلى 40 متر.

وأضاف سالم عبدالغني، مُسوق ومقاول عقاري، أن سعر تنفيذ المقبرة الـ40 متر لا تتجاوز الـ70 ألف جنيه، في أي منطقة مهما بلغ بعدها عن المناطق السكنية، لكن السماسرة والتجار هم من يتحكمون في سعر المقبرة وفقا لحجم الاقبال عليها.

وأشار إلى أن السماسرة يبيعون المدافن في مقابر الوزير بصلاح سالم بالمتر، والذي يتراوح بين 5 و8 آلاف جنيه، بالرغم من أن بعض المقابر تجاوز عمرها 100 عام، إلا أنهم استولوا عليها وقاموا بتجديدها، وإعادة بيعها مرة اخرى.​