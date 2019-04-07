انت الان تتابع أخذا بالثأر.. عاطل يقتل نجل عمته في شبرا الخيمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

إطلاق نار - أرشيفية

شهدت منطقة أرض الجنينة دائرة قسم أول شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، جريمة قتل بشعة، إذ أطلق عاطل الرصاص على نجل عمته المسجل، أخذًا بالثأر لقتله والده وفق ما أكده عدد من شهود عيان في المنطقة، أن القتيل قام بقتل خاله "والد القاتل"، بسبب خلافات بينهما، وقضى فترة العقوبة المقررة، وعقب خروجه من السجن تربص به وانتظره في أثناء سيره في الشارع حتى سنحت الفرصة وأمطره بالرصاص أمام أعين المارة، ولم يتركه إلا جثة هامدة وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.

وأكد بعض أهالي شارع الترعة البيجامية في شبرا الخيمة أن القاتل "ح.ا" كان يستقل دراجة بخارية وأطلق الرصاص على نجل عمته "ع.ا"، الذى خرج من قضاء عقوبة من السجن منذ أيام، فسقط غارقا في دمائه أمام أحد المحلات وسط حالة من الهلع والرعب بين المواطنين. انتقلت قوة من الشرطة لمكان الحادث عقب تلقى إشارة من شرطة

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