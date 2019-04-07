انت الان تتابع وزير التعليم: نجحنا في أعظم تجربة إلكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير التعليم

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن كل المشكلات التى طرحها طلاب الصف الأول الثانوي العام بخصوص الامتحانات الإلكترونية، تعرفها الوزارة وتعمل على حلها. وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي اليوم: "عايزين نحل المشاكل مع بعض، وأولادنا يستحقون أكتر من كده وهيستطيعوا يعملوا أكتر من كده"، متابعا: "تجربتنا في دول عايزة تشوفها لأننا نجحنا في أعظم تجربة إلكترونية". وذكر الوزير: "ولادنا دول مستقبل مصر، ونجحوا نجاحا كبيرا، وأبطال تطوير التعليم هم أولادنا".

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن من يعملون مع الوزارة يحتفلون بنجاح التجربة التي قامت بها الوزارة. وقال الوزير إن الطلاب نجحوا فى الامتحان الإلكتروني ووضعوا إجابات عبقرية على بعض الأسئلة، مؤكدًا أنه في خلال 10 أيام نجحت الوزارة في عمل 1.7 مليون امتحان إلكترونى و"ده أكبر رقم في تاريخ مصر

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