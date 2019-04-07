السودان: وفاة متظاهر.. والجيش يتدخل لحماية المحتجين

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مظاهرات في السودان
أفادت "سكاي نيوز" عربية، بأنه تم تسجيل أول حالة وفاة بين المتظاهرين السودانيين، في المظاهرات التي انطلقت، اليوم السبت، في العاصمة الخرطوم. وقالت الشبكة إن المتظاهر توفي متأثرًا بجراحه التي أصيب بها خلال المظاهرات اليوم. وأطلقت الشرطة والأمن السوداني، مساء اليوم، عبوات الغاز المسيل للدموع، لتفريق آلاف المتظاهرين أمام القيادة العامة للجيش السوداني في قلب العاصمة الخرطوم، فيما تدخلت القوات المسلحة السودانية لحماية المتظاهرين، وإبعاد تلك الأجهزة عن مضايقة المتظاهرين.
وقال شهود عيان تحدثوا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن قوة من الأمن والشرطة قذفت متظاهرين بعبوات الغاز المسيل للدموع من الناحية الغربية للاعتصام الذي نفذه متظاهرون اليوم أمام مبنى القيادة العامة، في محاولة لتفريق الآلآف منهم، وذكروا أن الجيش تدخل وعمل على إخماد مفعول عبوات الغاز المسيل للدموع. وما
وقال شهود عيان تحدثوا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن قوة من الأمن والشرطة قذفت متظاهرين بعبوات الغاز المسيل للدموع من الناحية الغربية للاعتصام الذي نفذه متظاهرون اليوم أمام مبنى القيادة العامة، في محاولة لتفريق الآلآف منهم، وذكروا أن الجيش تدخل وعمل على إخماد مفعول عبوات الغاز المسيل للدموع.
وما زال الآلاف يتجمعون أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في قلب الخرطوم، إذ ظل المتظاهرون يتوافدون إلى هناك بجانب المعارضة التي وصل عدد من قياداتها إلى مقر القيادة العامة والانضمام للمتظاهرين، بينهم نائبا رئيس حزب الأمة المعارض مريم الصادق المهدي وعبد الرحمن الأمين.
فيما توسعت رقعة التظاهرات مساء اليوم في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم، فضلا عن عدد من الولايات السودانية.
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