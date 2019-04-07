انت الان تتابع «خارجية النواب»: علاقة مصر بأمريكا أساسها الاحترام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هناك علاقة استراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية مبنية على أساس الاحترام المتبادل بين الإدارة المصرية والأمريكية، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي وجد في مصر شريكا نزيها يعمل لمصلحة المجتمع الدولي بالكامل ولاستقرار المنطقة. وأوضح «درويش»، في بيان اليوم، أن قرارات ومواقف مصر ثابتة لا تتغير، كما أن الرؤية المصرية للصراعات والملفات دائما ما تثبت الأيام صحتها وصدقها وأنها الأقرب للواقع، وهذه الزيارة هى السادسه لأمريكا تأتي كنوع من العرف الذي امتد لفترة كبيرة.
وأشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان إلى أن زيارات الرؤساء المصريين لأمريكا دائما في شهر أبريل، لافتًا إلى أن هذا العرف توقف لفترة في أثناء حكم إدارة باراك أوباما، التي لم تستطع أن تفهم ما يحدث على أرض مصر. وأوضح أن الزيارة تأتي كعودة للزيارات الدورية التي تتم في شهر أبريل للاستماع لوجهة النظر
وأشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان إلى أن زيارات الرؤساء المصريين لأمريكا دائما في شهر أبريل، لافتًا إلى أن هذا العرف توقف لفترة في أثناء حكم إدارة باراك أوباما، التي لم تستطع أن تفهم ما يحدث على أرض مصر.
وأوضح أن الزيارة تأتي كعودة للزيارات الدورية التي تتم في شهر أبريل للاستماع لوجهة النظر المصرية وللتنسيق والتشاور في كثير من الأمور والقضايا، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية عملت كثيرًا على عودة العلاقات المصرية الأمريكية القوية بين الجانبين، لأنهم شاهدوا التغيير الإيجابي الذي حدث في مصر.
ولفت إلى أن مصر دولة محورية في الشرق الأوسط ولديها القدرة والصدق على تصحيح الخطاب الديني ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والكثير من الملفات التي تهم المجتمع الدولي.
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