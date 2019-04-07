شكرا لقرائتكم خبر عن «توك شو نيوز»: مسابقة المعلمين الجديدة وحديث حول «شيوخ السلطان» ونصائح لتجنب السمنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعرض «المصري اليوم» أبرز ما جاء في برامج «التوك شو»، مساء السبت، وأعلن الدكتور محمد عمر، نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين، الانتهاء من مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين لسد فراغات بعض التخصصات في المدارس، وتسكين نحو 35 ألف معلم في المديريات المختلفة من إجمالي 65 ألف معلم تحتاجهم الوزارة.

قال في مداخلة مع قناة «دي إم سي»: «الوزارة كانت تحتاج أكثر من 65 ألف معلم بـ(ألفي جنيه)، وستحتاج عددًا أكبر في الفترة المقبلة، وسيتم الإعلان عن مسابقات جديدة لاحقا بشرط الكفاءة والمهارة والتوافق مع النظام التعليمي الجديد الذي يهدف إلى بناء الإنسان المصري». أضاف أن الوزارة تعمل خلال الفترة المقبلة على تغيير جميع أدوات العمل لانتظام المنظومة التعليمية، معقبًا: «لن يكون هناك عجز في أي حصة في اليوم الدراسي للطلاب في جميع التخصصات».

قال الإعلامي كريم شحاتة إن مجلس إدارة نادي الأهلي قرر الاستغناء عن خدمات المدير الفني للفريق الأول مارتن لاسارتي بعد السقوط بخماسية نظيفة أمام صن داونز.

حمل الإعلامي في برنامجه «كورة كل يوم» على «القناة الأولى»، المدير الفني مسؤولية الخسارة، معقبًا: «تغييرات لاسارتي غريبة وغير موفقة».

أضاف: «يبقى فقط تحديد وقت الرحيل بعد أن قررت إدارة الأهلي رحيل لاسارتي بشكل نهائي، بعد استمرار سقوط الفريق في المواجهات الخارجية».

تعرض الأهلي لهزيمة ساحقة بخماسية نظيفة أمام صن داونز الجنوب أفريقي، في المباراة التي جمعتهما، السبت، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأبطال.

عاتب الإعلامي أحمد موسى جمهور نادي الزمالك بسبب ما اعتبره «شماتتهم» بعد خسارة نادي الأهلي أمام صن داونز الجنوب أفريقي بخماسية نظيفة في دوري الأبطال.

قال، في برنامجه على فضائية «صدى البلد»: «النهارده كنت أتمنى أن أجد روح رياضية بجد، لكن للأسف لقيت شماتة وفرحة غريبة، الصراحة عيب».

أضاف: «الأهلي بيلعب باسم مصر، وأنا لا أتمنى هزيمة الزمالك غدًا، ولكن يوم ليك ويوم عليك»، متابعًا: «الهزيمة ذل، ولازم كل اللاعبين يعتذروا على الجريمة».

تعرض الأهلي لهزيمة ساحقة بخماسية نظيفة أمام صن داونز الجنوب أفريقي، في المباراة التي جمعتهما، السبت، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأبطال.

أعرب خالد العدوي، والد إمام مسجد الرحمة المقتول في الهرم، عن دهشته بعد واقعة قتل نجله خلال إمامة المصلين، معقبًا: «ابني محبوب من طوب الأرض، وليس له أي عداوات».

أوضح في مداخلة لقناة «دي إم سي»، أن قاتل نجله اعترض أثناء إلقاء الخطبة على الاستشهاد بآية «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم»، معتبرًا أنها تحمل طابعًا سياسيًا.

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أضاف والد الضحية أن الجاني اتهم نجله بما سماه «ممالأة الظلم»، قبل أن يرد عليه الإمام بأن «الخطبة لا علاقة لها بالسياسة»، داعيًا إياه إلى «عدم قطع حبل أفكار الخطيب».

تابع: «القاتل مارس الشغب والفتنة داخل المسجد ما أجبر المصلين على دفعه خارج المسجد، قبل أن يعود مجددًا أثناء أداء الصلاة ليطعن الخطيب مع سبق الإصرار والترصد».

مضى قائلا: «القاتل مسؤول عن أفعاله مسئولية كاملة، وإلا مكانش اعترض على جزئية معينة في الخطبة (..) ليس مجنونًا أو مختلا عقليًا (..) أنا عايز أقعد معاه وأعرف قتل ابني ليه».

قال الدكتور ماجد زيتون، استشارى السمنة والنحافة والجلدية، إن الأجسام التي تتخطى 100 كيلوجرام يمكن إنقاص وزنه بالشكل الطبيعى من خلال اتباع البروتوكول الصحى في إنقاص الوزن بالدايت السليم، دون الحاجة إلى إجراء العمليات الجراحية.

أضاف في برنامج «حكاية آية» على قناة «المحور»، أن النتائج الإيجابية يمكن الحصول عليها من خلال السير على المواعيد المُحددة للأنظمة الغذائية والالتزام بالوجبات بكمياتها ومواعيدها، بالإضافة إلى الأدوية التي يتم وصفها للمريض، حسب طبيعة كل حالة على حدة.

قال النائب البرلماني محمود شحاتة إن أي فريق في دوري الدرجة الثالثة كان سيؤدي بشكل أفضل من الأهلي في مباراته أمام نادي صن داونز بجنوب إفريقيا.

أضاف في مداخلة لقناة «صدى البلد»: «كرة القدم دايما فيها لحظات انهيار، لكن أنا مش مصدق إن دول اللاعيبة اللي كانوا بيلعبوا قصاد الاتحاد لحد آخر دقيقة».

تابع: «الأهلي كيان كبير وجزء كبير من مصر، ولازم ننكسر عشان عظمنا يقوى»، مردفًا: «يجب أن نتخطى المباراة ونركز في القادم حتى نعيد للأهلي هيبته».

مضى قائلا: «الدنيا موقفتش النهارده، وبإذن الله هنعوض الخسارة. واضح إن اللاعيبة مجتش النهارده، لكن الزمالك كان بيتغلب 6 وبيقف على قدمه».

أكد أن «أي فريق في نادي الدرجة الثالثة كان سيلعب بشكل أفضل من الأهلي اليوم أمام صن داونز. أنا مش عايز الأهلاوية ينكسروا ولا الشعب المصري».

الأهلي و صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019

قال الداعية خالد الجندي إن سيدنا الحسين كان لديه رؤية سياسية مختلفة عن سيدنا الحسن، موضحًا أن سيدنا الحسين حارب الدولة الأموية، بينما سيدنا الحسن كان يتردد على سيدنا معاوية بن أبي سفيان مؤسس الدولة الأموية.

أضاف في برنامجه «لعلهم يفقهون» على «dmc»: «سيدنا الحسن رضي الله عنه، كان يذهب كل سنة إلى أبي معاوية، ويحصل منه على 100 الف درهم. حفيد الرسول كان يقبل العطايا من معاوية وهو السلطان».

تابع: «تفتكروا إن حفيد النبي لو عايش في زمننا، كان القطيع هيقولوا عليه إيه، ليست سبة أو عيب أن نكون شيوخ السلطان، لأننا لو لم نقل ذلك فلا نسب لنا. المسلم المنضبط يتبع السلطان ولا يقدسه ويطيع كلامه».

خالد الجندي - صورة أرشيفية

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إنه تم استنباط صنفين جديدين من الأرز، أحدهما يتحمل الجفاف، والآخر يتحمل للملوحة، للتوسع في المساحات المنزرعة من الأرز.

أضاف في مداخلة مع برنامج «صالة التحرير» على «صدى البلد»: «المساحة المنزرعة بالأرز خلال العام الجاري ستصل إلى مليون و75 ألف فدان، بعد إدخال الأصناف الجديدة، مقابل 724 ألف فدان العام الماضي».