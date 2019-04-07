«12x12»: دوافع قاتل إمام الهرم والإفراج عن هشام جعفر ومفاجأة للزمالك وحديث إقالة لاسارتي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ترصد «المصري اليوم» في «12x12» أبرز 12 خبرًا خلال الـ12 ساعة الماضية، ويمكنك التعرف على تفاصيل الأخبار من خلال الضغط عليها:
«وأولي الأمر منكم».. دافع «سياسي» وراء مقتل إمام مسجد الهرم (فيديو)
الإفراج عن الصحفي هشام جعفر تنفيذًا لقرار إخلاء سبيله بتدابير احترازية
ترامب: اتخذت قرار الجولان بعد «درس سريع في التاريخ»
فقيه سعودي: مكبرات الصوت في المساجد «تضر الناس وتؤذي الدين»
كريم شحاتة: مجلس الأهلي قرر إقالة لاسارتي (فيديو)
انفجار ضخم يهز العاصمة الفرنسية باريس (فيديو)
وزير الإعلام السوداني: تعاملنا مع تظاهرات اليوم بأقصى درجات ضبط النفس
ورثة عبدالحليم حافظ يتحركون لوقف حفله بـ«الهولوجرام»
«شرم الشيخ للمسرح الشبابي» يختتم فعالياته اليوم
إيهاب جلال يجهز مفاجأة للزمالك في السويس
أول تعليق من أبو تريكة على هزيمة الأهلي من صن داونز
«العلاج السحري».. علماء يطورون عقارًا يطيل العمر 30 عامًا (فيديو)
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