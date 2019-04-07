تعرف على رسوم استخراج جواز السفر لأول مرة و بدل الفاقد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستطيع المواطن استخراج جواز السفر الممكين لأول مرة برسوم قدرها 365 جنيها، فيما يسدد رسوم 500 جنيه لاستخراج جواز سفر بدل تالف أو فاقد. ويواصل رجال الشرطة بالجوازات، اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة ، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.

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