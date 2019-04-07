شكرا لقرائتكم خبر عن 76%من القراء يستبعدون نجاح الأوقاف فى الرقابة على مساجد الأضرحة والنذور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح خطة الأوقاف فى الرقابة على مساجد الأضرحة والنذور فى المحافظات، استبعد غالبية القراء نجاح خطة الأوقاف فى الرقابة على مساجد الأضرحة والنذور فى المحافظات. Advertisements واستبعد 76% من القراء نجاح خطة الأوقاف فى الرقابة على مساجد الأضرحة والنذور فى المحافظات، بينما توقع 20% من القراء نجاح خطة الأوقاف فى الرقابة على مساجد الأضرحة والنذور فى المحافظات، فى الوقت الذى أعرب فيه 4% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

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