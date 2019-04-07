شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: اليوم ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم الأحد ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية ومناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وشمال الصعيد قد تمتد إلى القاهرة والرياح غربية معتدلة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وترتفاع الموج فيه من يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 19 31

شبين الكوم 19 30

طنطا 18 26

دمنهور 12 25

الإسكندرية 15 23

بلطيم 16 23

مطروح 16 21

السلوم 15 23

سيوة 17 31

بورسعيد 18 25

دمياط 18 25

الزقازيق 16 28

الاسماعيلية 17 32

السويس 17 27

العريش 15 29

رفح 16 28

رأس سدر 19 26

نخل 16 30

نويبع 21 30

طابا 17 28

كاترين 12 22

الطور 17 29

شرم الشيخ 21 29

الغردقة 18 30

مرسى علم 18 32

الفيوم 19 31

بنى سويف 19 31

المنيا 20 32

أسيوط 19 33

سوهاج 20 34

قنا 20 35

الأقصر 20 36

أسوان 21 37

أبوسمبل 21 38

الوادى الجديد 24 37

شلاتين 18 33

ابو رماد 18 30

حلايب 20 28

راس حدربة 19 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

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الصغرى العظمى

مكة المكرمة 25 37

المدينة 20 34

الرياض 17 34

المنامة 22 29

أبوظبى 24 36

الدوحة 22 31

الكويت 18 28

دمشق 07 20

بيروت 14 19

عمان 10 19

القدس 12 18

غزة 16 23

بغداد 16 26

مسقط 26 32

صنعاء 10 26

الخرطوم 23 38

طرابلس 14 22

تونس 08 20

الجزائر 10 16

الرباط 10 17

نواكشوط 18 30

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 06 18

اسطنبول 06 16

اسلام اباد 17 33

نيودلهى 23 37

جاكرتا 24 33

بكين 07 19

كوالامبور 24 33

طوكيو 10 18

أثينا 11 18

روما 06 18

باريس 06 16

مدريد 06 12

برلين 08 16

لندن 06 12

مونتريال 01 06

موسكو 01 08

نيويورك 08 15

واشنطن 10 16