​في 13 معلومة.. كيف تحجز قطعة أرض من الإسكان بـ21 مدينة جديدة؟ - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
تبدأ هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، طرح عدد كبير من أراضي الإسكان المتميز والأكثر تميزًا والذي يبدأ التقديم لحجز هذه الأراضي غدا الأحد 7 إبريل الجاري.
وينشر الخليج 365 خدوات التقيدم والحصول على قطعة أرض من ضمن الأراضي المطروحة، والتي جاءت على النحو التالي:
- 1091 قطعة أرض سكنية مميزة بـ13 مدينة جديدة.
- تم طرح أيضًا 891 قطعة أرض أكثر تميزا في 13 مدينة جديدة.
- مساحات الأراضى تتراوح من 350 مترا وحتى 1200 متر.
- بدء طرح كراسات الشروط على الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة المجتمعات غدًا الأحد.
- لأول مرة يتم التقديم لحجز الأراضي المخصصة للأفراد إلكترونيا وليست بالقرعة.
-- الموقع الإلكترونى المخصص للحجز هو (www.hdb-reservation)
- بعد تقديم الأوراق الخاصة بالحاجز يتم التخصيص بالأسبقية.
- مقدم حجز الأراضى المميزة 100 ألف جنيه و350 ألف للأراضى الأكثر تميزا.
-- يمكن لأي مواطن التقدم لحجز قطعة أرض في أي مدينة بخلاف محل الإقامة أو العمل.
- يمكن لـ4 أشخاص التقديم لحجز قطعة أرض واحد من أي نوع.
- مدة التقسيط ثلاث سنوات وأول قسط يتم سدده يبدأ بعد عام من استلام الأرض.
- مدن أراضي الإسكان المتميز، وهي (6 أكتوبر الجديدة – بدر – العاشر من رمضان – السادات – سوهاج الجديدة – الفيوم الجديدة – قنا الجديدة – أسيوط الجديدة – أسوان الجديدة – غرب قنا – غرب أسيوط – برج العرب الجديدة – طيبة الجديدة).
مدن أراضي الإسكان الأكثر تميزًا، هي (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – الشروق – العبور – دمياط الجديدة – 15 مايو – بدر – العاشر من رمضان – سوهاج الجديدة – بنى سويف الجديدة – أسوان الجديدة – برج العرب الجديدة).
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