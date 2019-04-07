مصر | اليوم.. إعادة محاكمة متهمين بأحداث "عنف الجيزة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. إعادة محاكمة متهمين بأحداث "عنف الجيزة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستأنف اليوم محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمجمع المحاكم بطرة ، جلسة إعادة محاكمة متهمين اثنين، بتهمة قطع الطريق بمحيط جامعة القاهرة، والمعروفة بـ"أحداث عنف الجيزة". وخصصت المحكمة الجلسة لاستكمال المرافعة.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وايمن البابلى، وأمانة سر عمر عاشور.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، والتجمهر وتعطيل المواصلات العامة.