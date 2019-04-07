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مصرع شاب مصري صعقًا بالكهرباء في الكويت

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي وافد مصري مصرعه دخل حمام «شاليه» في الكويت، بعد أن فشل الأطباء في إنقاذه سواء بتنفس صناعي أو انعاش قلبي، حسب صحيفة الأنباء الكويتية.

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نقلت الصحيفة عن زميل الوافد العشريني أنهم اكتشفوا أن سلما حديديا في الحمام به تماس كهربائي، ففصلوا التيار ونقلوا زميلهم بالإسعاف إلى مستشفى الجهراء.

ذكر مصدر أمني أن أطباء المستشفى أجروا عملية إنعاش قلبي وتنفس صناعي للمصاب، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، حسب الصحيفة.

أضاف المصدر أنه تم تسجيل قضية برقم 196/2019 جنح الجهراء، ووجهت النيابة رجال المباحث بالبحث والتحري عن الواقعة وموافاتها بنتيجة التحريات.

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