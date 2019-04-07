شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الأحد.. الأخبار المتوقعة 7 أبريل 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد لجنة المتابعة الوزارية الأردنية المصرية المشتركة اجتماعها تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادي والتجاري.

تنطلق فعاليات المؤتمر العربي الأول للرعاية اللاحقة لخريجي مؤسسات رعاية الأيتام، تحت عنوان (سند)، والذي يتم تنظيمه بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية وطنية لتنمية وتطوير دور الأيتام، بمشاركة خبراء الرعاية اللاحقة بمصر والدول العربية.

يفتتح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أول صومعة عملاقة للغلال بمركز الخارجة بتكلفة 150 مليون جنيه، كما سيقوم بوضع حجر الأساس لعدد من المشروعات وتفقد عدد آخر من المشروعات التابعة لوزارة التموين.

يتفقد الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عددا من المشروعات الزراعية بمحافظة أسيوط.

تنطلق فعاليات مؤتمر «البناء والتشييد بالعراق» بمشاركة أكثر من 50 شركة مصرية متخصصة في مجال المقاولات وصناعة مواد البناء.

يشهد وزيرا الآثار خالد العناني والقوى العاملة محمد سعفان فعاليات زرع 100 شجرة بالمتحف المصري الكبير بميدان الرماية، التي أهدتها منظمة العمل الدولية إلى مصر، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس المنظمة.

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تنظم إدارة الرصد ومتابعة الأزمات بجامعة الدول العربية دورة تدريب نظري لفريق عمل حفظ السلام لجامعة الدول العربية؛ في إطار تنفيذ المشروع المشترك بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال «تعزيز قدرات الأمانة العامة للجامعة العربية والدول الأعضاء لتقديم الإنذار المبكر والاستجابة الفعالة للأزمات والصراعات الإقليمية المرتقبة وأوضاع مرحلة ما بعد انتهاء الصراعات».

يشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط في حفل الافتتاح الرسمي لمقر البرلمان العربي للطفل بإمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تنظم الهيئة العامة للكتاب بوزارة الثقافة الدورة السادسة لمعرض دسوق للكتاب، بالتنسيق مع الجهات المعنية في محافظة كفر الشيخ ومدينة دسوق، بمُشاركة 40 دار نشر وهيئة ومؤسسة بأكثر من 30 ألف كتاب.

يدخل الأسرى الفلسطينيون في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على الإجراءات القمعية والهجمة الشرسة التي تعرضوا لها مؤخرا من قبل سلطات سجون الاحتلال الإسرائيلي.

تلتقي مبعوثة الأمم المتحدة لدى قبرص جين هول لوت سوف مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، كجزء من الجهود المبذولة لاستئناف المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة لحل المشكلة القبرصية.

يحيي العالم الذكرى الـ 25 لليوم الدولي للتفكر في الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا عام 1994، والتي قتل فيها أكثر من 800 ألف شخص في أقل من 3 أشهر.

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع مضيفه حسنية أغادير المغربي في ذهاب دور ربع النهائي ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.