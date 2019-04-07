شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إحباط تهريب شحنة منه.. 10 معلومات لا تعرفها عن مخدر القات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد نجاح الأجهزة الأمنية في إحباط محاولة تهريب 295 كيلو جرام من مخدر القات إلى داخل البلاد من خلال طرود بريدية عبر ميناء القاهرة الجوى، يقدم ”الخليج 365” معلومات عن هذا المخدر.

1 ـ القات يحمل اسم علمي: Catha edulis.

2 ـ القات هو أحد النباتات المخدرة التي تنبت في شرق أفريقيا وإحدى الدول العربية.

3 ـ تحتوي نبتة القات على مينوامين شبه قلوي يدعى الكاثينون وهو شبيه بأمفيتامين منشط، وهو مسبب لانعدام الشهية وحالة النشاط الزائد صنفته منظمة الصحة العالمية كعقار ضار من الممكن أن يتسبب في حالة خفيفة أو متوسطة من الإدمان.

4 ـ القات ممنوع في أغلب دول العالم التي يشتهر تعاطيه فيها بكثرة.

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5 ـ القات شجيرة بطيئة النمو يبلغ متوسط طولها ما بين 1.4 - 3.1 أمتار حسب المنطقة ونسبة هطول الأمطار يبلغ طول أوراقه قرابة 5 إلى 10 سنتيمترات وهي مستديمة الخضرة.

6 ـ يحتوي القات على منشطات ذهنية تزيد من حالة النشاط تستمر لساعة ونصف أو ثلاث ساعات، إذ سرعان ما يراود الخمول الجسد.

7 ـ القات مسؤول عن ارتفاع ضغط الدم واحتشاء عضلة القلب ومضغه لساعات طويلة سبب في نوبات قلبية مفاجئة.

8 ـ القات سبب رئيسي في انعدام الشهية والأورام الخبيثة في الفم.

9 ـ لا يرتبط القات بمشاكل في قرحة المعدة والمرئ ولكنه عامل مساعد إذا ماترافق مع التدخين.

10 ـ يضع المتعاطي أوراق القات في فمه ثم يقوم بمضغها وتخزنيها في أحد شدقيه ويمتصها ببطء.