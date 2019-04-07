شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. 21 ألف دارس ودارسة يؤدون اختبارات فصول محو الأمية فى سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ اليوم الأحد فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة سوهاج، اختبارات دورة إبريل للدارسين والدارسات بفصول محو الأمية الذين أتموا مدة الدراسة بها، وذلك من خلال 399 لجنة بقرى ومدن المحافظة.

و تقدم للاختبارات 21435 دارس ودراسة كانوا قد التحقوا بالدراسة من خلال الجهات الشريكة التى تقتسم مسؤولية التنفيذ، ومنها الأوقاف والتربية والتعليم والشباب والرياضة والمعهد العالى للخدمة الاجتماعية، وسيبدأ فرع الهيئة فى أعمال التصحيح والمراجعة واستخراج النتائج عقب الانتهاء من أعمال الامتحانات.