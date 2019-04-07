شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب تدفع الإخوان للحصول على جنسيات أوروبية.. أبرزها مواصلة التحريض بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسائل عديدة تتبعها جماعة الإخوان لحصول قياداتها وكوادرها على جنسية عدد من الدول الأوروبية لاستكمال مخطط الجماعة فى التحريض ضد مصر من الخارج.

فى هذا السياق أكد هيثم شرابى الباحث الحقوقى، أن الحصول على جنسيات وجوازات سفر متعددة هى وسيلة مشهورة لدى عملاء المخابرات، وذلك لتسهيل سفرهم وتحركاتهم التحريضية فى الخارج.

وأضاف الباحث الحقوقى أن الإخوان لأنهم بسبب ما يقوموا به ضد أوطانهم يعلمون أن عودتهم تصبح مستحيلة، وبالتالى يلجأ التنظيم إلى التجنيس، لافتا إلى أنهً يتم استخدام موضوع التجنيس فى التخفى والتحرك بسرية.

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وأشار هيثم شرابى، إلى أن تتظيم الإخوان الإرهابي يستخدم هذا الملف للوصول إلى أهدافهم في تشويه مصر لأنهم باعوا وطنهم الذى وصفوه بأنه مجرد حفنة تراب ومن ثم يصبح العنصر الإخوانى سهل التجنيد لأنه بدون هوية.