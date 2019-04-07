شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة" تمنح تراخيص 35 ألف صوب خضروات لزيادة الإنتاج وتسهيلات لإصدار الرخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور علاء البحراوى مدير ادارة الخضر بالإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، إن الإدارة مستمرة فى اعتمادات تراخيص صوب الخضراوات ومشاتل إنتاج الخضر، وإنهاء الإجراءات فور التقدم، موضحا إن اجمالى موافقات التراخيص لصوب الخضروات الموسم الجديد حتى الآن بلغت 35 ألف و700 صوبة للخضروات، وذلك تطبقا لصدور القرار الوزارى الذى حمل رقم 1244 لسنة 2016 بشأن تراخيص صوب إنتاج المشاتل والخضراوات وحصر الصوب، وجارى الحصر واصدرا التراخيص لزيادة الإنتاج من الصوب الخضروات.

وأضاف "علاء البحراوى" في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن جميع الصوب تخضع لإشراف وزارة الزراعة لزيادة الإنتاج ، مشيرا الى أن هناك حملات مرورية على جميع الصوب بمختلف المحافظات ، ومتابعة سجلات الترخيص لصوب المرخصة وغير المرخصة الخاصة بإنتاج شتلات الخضر والمشاتل المكشوفة، وإجراء بيان بحصرها.

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فيما أكد تقرير الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية، أن الإدارة مستمرة فى اعتمادات تراخيص صوب الخضراوات ومشاتل إنتاج الخضر، وانهاء الإجراءات فور التقدم، لزيادة الإنتاج وتغطية السوق المحلى وزيادة التصدير، موضحا أن منح تراخيص المشاتل والتى تخضع لإشراف وزارة الزراعة والجهات الفنية، هدفه ضمان حصول المزارعين على شتلات من مصادر موثوق منها ومنتجة من أنواع تقاوى مسجلة ومعتمدة لزيادة الإنتاج.