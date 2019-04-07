أخبار مصر | متحدث النواب: زيارة الرئيس السيسي لأمريكا تعكس العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متحدث النواب: زيارة الرئيس السيسي لأمريكا تعكس العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصري، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، إن لجنة الحزب بالولايات المتحدة الأمريكية برئاسة نشأت زنفل سوف تكون فى طليعة المصريين المُستقبلين للرئيس عبدالفتاح السيسي فى زيارته لأمريكا والمُقرر لها بعد غد.

وأضاف "حسب الله"، أن اللجنة نسقت مع جميع المصريين بمختلف الولايات الأمريكية لاستقبال الرئيس أثناء زيارته لواشنطن بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مُوضحًا أن اللجنة قامت بجهود إعلامية لتعريف الأوساط الأمريكية والمصريين داخل أمريكا بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخل مصر خاصة نتائج الإصلاحات الاقتصادية الناجحة وغير المسبوقة في تاريخ مصر.

وأشار رئيس حزب الحرية، إلى أن الحزب يؤكد على أهمية هذه الزيارة فى ضوء العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن نظرًا للثقل الدولي والاقليمي لمصر والولايات المتحدة الأمريكية وعودة مصر لدورها الريادى والمحوري القيادي في عهد الرئيس السيسى على مختلف الأصعدة السياسية الإقليمية والدولية اضافة الى الأهمية القصوى لتوقيت هذه الزيارة وشعور أبناء مصر بالخارج بنتائج الإصلاح الاقتصادي والاستقرار السياسي والحريات الدينية في عهد الرئيس السيسي لجميع أبناء مصر داخليًا وخارجيًا.