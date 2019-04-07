أخبار مصر | انطلاق المؤتمر العربي الأول للرعاية اللاحقة "سند" اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق المؤتمر العربي الأول للرعاية اللاحقة "سند" اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق فعاليات المؤتمر العربي الأول للرعاية اللاحقة لخريجي مؤسسات رعاية الأيتام والذي ينظم تحت عنوان "سند"، صباح اليوم، ويتم تنظيمه بالتعاون بين وزارة التضامن وجمعية وطنية لتنمية وتطوير دور الأيتام، تحت رعاية غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.

ويهدف المؤتمر الذي تنطلق فعالياته عبر عدد من جلسات العمل على مدى يومي 7 إلى 8 أبريل الجاري، وبمشاركة عدد من خبراء الرعاية اللاحقة بمصر والدول العربية إلى الارتقاء بنظم وخدمات الرعاية اللاحقة في المنطقة العربية عبر تبادل الخبرات وتسليط الضوء على أفضل الممارسات المنفذة والقابلة للتكرار والتي تعزز دمج خريجي مؤسسات رعاية الأيتام في مجتمعاتهم؛ حيث اتخذت دول عربية مختلفة في السنوات السابقة خطوات جادة لتفعيل إرشادات الأمم المتحدة للرعاية البديلة للأطفال لضمان رعايتهم ودمجهم إلا أنه لا يزال هناك احتياج ماس للجهود المتضافرة في هذا المجال.