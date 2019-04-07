مصر | النيابة تطلب بسرعة التحريات في واقعة دهس خفيرين بالتجمع الخامس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تطلب بسرعة التحريات في واقعة دهس خفيرين بالتجمع الخامس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية بمدينة الشروق 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وترجع الواقعة عندما تلقي قسم شرطة الشروق عدة بلاغات بسرقة شققهم السكنية وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين، وتبين أنهم هم "عادل.م" و"محروس.ع" "محمد.ز" عاطلين، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع السرقة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات وأمرت بما سبق.

وطالبت نيابة القاهرة الجديدة، بإجراء سرعة التحريات حول واقعة مصرع خفيرين وإصابة سيدة دهسًا، إثر تعرضهن للدهس من قبل سيارة BMX3 بشارع التسعين بالتجمع الخامس.

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وأوضحت تحقيقات النيابة، أن الخفيرين والسيدة كانوا يمشون بشارع التسعين ، ودهستهن سيارة مسرعة يقودها طفل 17سنة ، مشيرة إلى أن الواقعة حدثت عند شارع التسعين.

البداية عندما تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغا مفادة وقوع مصادمة ووجود متوفين بشارع التسعين وبالانتقال والفحص عثر على جثتي خفيرين وبعمل التحريات دلت أن المتهم يدعى "إسلام، 17 سنة"، وأنه كان يقود سيارة والدته "BMX3"، بشارع التسعين الجنوبي، فاختلت عجلة القيادة بيده نتيجة سرعته الجنونية، ما أسفر عن مصرع خفيرين، وإصابة سيدة.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم، ترك السيارة ولاذ بالهرب مترجلًا، ناحية شارع التسعين الشمالي، وفشل بعض المارة في اللحاق به إلا أن اللواء عبدالعزيز سليم رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، أمر بسرعة القبض عليه، وكلف العقيد عمرو الوكيل مفتش المباحث، المقدم محمد ملش رئيس مباحث التجمع الخامس، معاونيه بتشكيل مأمورية للقبض على الطفل، الذي توصلت التحريات إلى أنه يقيم رفقة والدته بمنطقة مدينة نصر، لكن المأمورية لم تعثر عليه بمنزل أسرته، وجار ملاحقته لضبطه.